Corruption au Parlement européen: qui est Eva Kaili, la vice-présidente incarcérée après la découverte de 1,3 million d’euros en cash?

Une enquête visant des responsables soupçonnés de corruption au profit du Qatar, a donc éclaboussé plusieurs parlementaires et leurs assistants. Et parmi les personnes interpellées figure l’eurodéputée grecque Eva Kaïlí, membre du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) et vice-présidente de l’institution.

Que lui reproche-t-on ? Des sacs de billets ont été découverts dans son appartement. On parle d’une somme de 600.000 euros, dissimulée en cash dans des sacs de voyage. De l’argent qu’aurait donc sorti le pays organisateur du Mondial 2022 pour influencer la politique européenne et corrompre des dirigeants.

Autre personne inquiétée par la justice belge : le père d’Eva Kaili qui a été surpris en train de transporter lui aussi une grosse somme en liquide dans une valise. Là aussi, on parle d’environ 600.000 euros cash.

Parmi les six suspects interpellés vendredi, au terme d’au moins 16 perquisitions à Bruxelles, figuraient aussi l’ex-eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri et le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) Luca Visentini, lui aussi Italien.

Au final, Mme Kaili et trois autres personnes ont été écrouées dimanche à Bruxelles. Elle n’a pas bénéficié de son immunité parlementaire car l’infraction qui lui est reprochée a été constatée « en flagrant délit ». Elle a été exclue de son parti dès vendredi soir et ses avoirs ont été gelés par l’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent.

De la télé à la politique

Eva Kaili, 44 ans, est une figure publique en Grèce et était considérée comme l’étoile montante des socialistes du pays. Diplômée en architecture, elle s’oriente ensuite dans des études de relations internationales et européennes et suit des cours de journalisme. Elle n’a que 20 ans lorsqu’elle est élue conseillère municipale dans sa région de Thessalonique, en 1997.

Sa carrière prend un autre tournant quand, à 27 ans, elle se retrouve devant les caméras pour présenter les journaux télévisés pour l’une des plus grandes chaînes du pays, Mega. Chaque jour, elle rentre alors dans le quotidien des Grecs et devient une personnalité très appréciée par l’opinion publique. Une notoriété qui lui ouvre les portes, en 2007, du Parlement grec où elle est élue. S’en suit ensuite, en 2014, une élection sur les listes européennes comme eurodéputée pour le groupe des Socialistes et Démocrates.

En janvier dernier, elle avait été élue à la vice-présidence du Parlement européen, où elle s’occupait notamment des relations avec les Pays du Golfe. Début novembre, elle s’était rendue au Qatar avec le ministre qatari du Travail, et avait salué les réformes de l’émirat dans ce secteur et la « transformation historique d’un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe », avait-elle ensuite déclaré au Parlement européen alors que la Coupe du Monde de football venait de débuter et que le Qatar était critiqué pour sa politique. Des propos qui avaient alors suscité des remous dans les rangs de la gauche ainsi que des libéraux et centristes, et qui apparaissent comme encore plus troublants depuis son incarcération.