L'emblématique camion de Noël de Coca-Cola passera par Wavre

Coca-Cola et Noël sont inséparables. Depuis son arrivée sur les routes belges en 2003, le passage de l'emblématique camion de Noël de Coca-Cola a toujours apporté magie et lumière dans les rues. Pourtant, la période de Noël n'est pas aussi facile et insouciante pour tout le monde, et une table de Noël bien garnie n'est pas une évidence pour toutes les familles. Avec son camion de Noël, Coca-Cola souhaite donc offrir, à un plus grand nombre possible de Belges, un sentiment de magie de Noël. Jusqu’au 31 décembre, le camion s’arrêtera dans plus de 20 endroits en Belgique. Parmi les arrêts, le 18 décembre prochain, le camion s'arrêtera aussi dans l’une des communes du Brabant wallon, à Wavre. De 15h à 21h, les habitants pourra le découvrir au marché de Noël.

À l’intérieur Il sera possible de rencontrer le Père Noël et de se faire prendre en photo avec lui. Vous pourrez également écrire et envoyer une carte de Noël personnalisée à vos proches. Sur place, vous pourrez également déguster un délicieux et rafraîchissant Coca-Cola Zero Sugar. Enfin, il est essentiel pour Coca-Cola d'apporter la magie de Noël aux Belges de la manière la plus durable possible. Par conséquent, le camion de l'année dernière, y compris de nombreux matériaux, sera réutilisé et Coca-Cola compensera toutes les émissions de CO2.

Appel à la solidarité