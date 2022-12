L’incroyable statistique se confirme depuis 1982: il y aura à nouveau un joueur de l’Inter et du Bayern en finale de la Coupe du monde!

Une fois de plus, la statistique se confirme. Depuis 1982, il y a toujours eu au moins un joueur du Bayern Munich et un joueur de l’Inter Milan en finale de la Coupe du monde. Et cela sera encore le cas ce dimanche au Qatar, pour la onzième édition consécutive.

En effet, peu importe l’issue des demi-finales, l’affiche de la finale comptera au moins un joueur des deux clubs. Car il y aura quoiqu’il arrive un joueur de l’Inter qui se qualifiera dans le duel entre la Croatie et l’Argentine ce mardi (Lautaro Martinez côté argentin ou Marcelo Brozovic côté croate), et un joueur du Bayern dans l’autre demi-finale opposant la France au Maroc mercredi (Noussair Mazraoui pour le Maroc ou Dayot Upamecano, Benjamin Pavard ou Kinsgley Coman pour la France).

Il faut donc remonter 44 ans en arrière, lors de la Coupe du monde 1978 et une victoire l’Argentine contre les Pays-Bas en prolongations (3-1) pour retrouver une finale mondiale où les deux clubs ne sont pas représentés.