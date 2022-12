L'emblématique camion de Noël de Coca-Cola passera par Rocourt ce 27 décembre!

Comme chaque année, Coca-Cola œuvre pour offrir ce sentiment de Noël à tout le monde, y compris aux personnes moins favorisées. Pour l’occasion, le célèbre et emblématique camion de Noël de Coca-Cola passera par Rocourt ce 27 décembre. Le camion sera présent au Cora Rocourt de 12h à 18h.

Depuis son arrivée sur les routes belges en 2003, le passage de l'emblématique camion de Noël de Coca-Cola a toujours apporté magie et lumière dans les rues. Il sera possible de rencontrer le Père Noël et de se faire prendre en photo avec lui. Vous pourrez également écrire et envoyer une carte de Noël personnalisée à vos proches. Sur place, il sera possible de déguster un Coca-Cola Zero Sugar.