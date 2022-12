Le front commun SLFP et CGSP veut la garantie d’un hôpital accessible à tous dans Helora

Le réseau hospitalier intégré Helora, premier en Wallonie, né en juin 2021 de la fusion entre le Pôle Hospitalier Jolimont, le CHU Tivoli et le CHU Ambroise Paré, rassemble huit sites hospitaliers établis dans la région de Mons, du Borinage, du Centre, de l’Ouest du Brabant Wallon et de la Thudinie. La direction du CHU Tivoli a toutefois «choisi de faire une pause» dans le processus en février 2022, tout en restant dans Helora mais sans rejoindre la gestion intégrée au 1er janvier 2023, date estimée trop hâtive par les instances de l’hôpital louviérois.

Le front commun entend aussi «réclamer d’autres formes juridiques» que la gestion via une ASBL «pour ce réseau et ceux à venir en Wallonie». Une action syndicale est programmée mercredi à Mons.

«Nous avons soutenu le projet de réseau hospitalier dès 2011-2012, si ce n’est qu’entretemps fédéraux et régionaux ont annoncé la façon dont les réseaux hospitaliers régionaux devaient être établis», a indiqué lundi à Mons le front commun syndical. «Si, ainsi, ces réseaux ne sont pas définis dès le départ comme publics, ils sont d’office sous une coupole privée de type ASBL. Pour nous, ce principe est le premier clou dans le cercueil du Service public pour les soins de santé en Wallonie. Il y a de la concurrence avec d’autres réseaux et nous pensons que cette concurrence est malsaine car nous pensons que les soins doivent être ouverts à toutes et tous, qu’ils doivent répondre à notre civilisation en perpétuelle évolution.»