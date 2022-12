Franz Ferdinand et The Subways seront à Ronquières cet été!

Originaire de Glasgow en Ecosse, le groupe de rock menée par Alex Kapranos mettra à coup sûr le feu à Ronquières avec les riffs accrocheurs de « Take me out » ou encore de « This Fire ». On pourra aller les applaudir le dimanche 6 août.

Autre formation rock « made in UK », les Subways fouleront quant à eux l’une des scènes du Ronquières le vendredi 4 août.