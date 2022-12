«Court-circuitons la grande distribution»: le circuit-court alimentaire wallon encourage les citoyens à se tourner vers le local pour les fêtes de fin d’année

Malgré la tentation, il est possible de passer des fêtes de fin d’année responsables et durables en posant entre autres les bons choix alimentaires pour son menu de fêtes. Le circuit-court alimentaire wallon se mobilise pour encourager les citoyens et citoyennes à privilégier le « vrai » circuit-court et à « court-circuiter » les slogans de la grande distribution. Dès ce 8 décembre, les centaines de coopératives, magasins à la ferme et commerces locaux issus de l’économie sociale affichent le message « Pour les fêtes, court-circuitons la grande distribution ».

Pourquoi court-circuiter la grande distribution ? « Parce que le circuit-court n’est qu’une faible proportion de sa gamme, alors que, pour nous, il représente minimum 50 % de l’approvisionnement en direct des producteurs et fournisseurs locaux », explique le collectif. « Parce que les conditions de négociation que la grande distribution impose se font généralement au détriment du producteur, alors que le producteur-artisan doit recevoir un prix décent pour sa production. Parce qu’elle est dictée par la logique d’enrichissement des actionnaires, alors que nous soutenons une économie locale qui permet une redistribution équitable entre les différents acteurs des filières alimentaires. Nous appliquons des marges faibles afin d’assurer un prix accessible aux consommateurs. »