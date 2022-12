«Messi insultait encore plus Weghorst avant l’interview»: les révélations du journaliste qui interrogeait Lionel Messi après Pays-Bas – Argentine!

Les images de Lionel Messi hors de lui après la qualification de l’Argentine, aux tirs au but, contre les Pays-Bas vendredi ont fait le tour du monde. Alors que les Argentins venaient de valider leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde, le septuple Ballon d’Or s’est énervé sur l’attaquant néerlandais Wout Weghorst en pleine interview au micro de TyC Sports. « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? », avait lancé Messi au double buteur néerlandais, qui avaient ensuite expliqué qu’il souhaitait simplement aller lui serrer la main et le féliciter.

Mais, à en croire le journaliste qui a réalisé l’interview, Esteban Edul, qui s’est exprimé au micro du quotidien Olé, ce qui a été vu à la télé n’était qu’une petite partie de l’incident. Selon lui, Messi était encore plus énervé avant l’interview. « Après le match, ils se chamaillaient tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouillait avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield ou un Newell’s-Central, mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales », a-t-il expliqué.

« La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Néerlandais tentaient de gêner les Argentins. Le 19 (Weghorst) attendait dans le tunnel, il se rapproche de Messi et lui demande son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer », poursuit-il. « Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme. Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de van Gaal, de la FIFA… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit : ’Tranquille Leo’ parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. »