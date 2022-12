Scandale au parlement de Wallonie: pression maximale sur Jean-Claude Marcourt, «nous attendons un acte de sa part»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi 12 décembre, la pression est maximale sur le président du Parlement de Wallonie, le PS Jean-Claude Marcourt, appelé à la démission par tout le monde, y compris son président de parti, Paul Magnette. M. Magnette répète que tout le bureau doit démissionner. Pour l’instant, seule la PS Sophie Pécriaux l’a fait.

Absence de contrôles

Jean-Claude Marcourt est entraîné dans la crise qui secoue le Parlement de Wallonie et son greffier, Frédéric Janssens, suspendu depuis maintenant trois mois. Non seulement les agissements du greffier n’ont pas été contrôlés par les politiques et notamment par le bureau du parlement, présidé par Jean-Claude Marcourt, mais ce dernier a participé à un voyage très coûteux (20.000 euros pour trois jours) à Dubaï en novembre 2021, avec le même Frédéric Janssens.