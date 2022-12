Une maison de village d’un peu plus de 300 m2 sur le site de l’ancienne cure de Buvrinnes: un projet prioritaire

Pour rappel, une maison de village est une infrastructure communale polyvalente, destinée à abriter des activités associatives, sociales et festives, initiées par les habitants et les associations.

L’infrastructure envisagée serait légèrement supérieure à 300m² et composée d’une grande salle, de sanitaires, d’une cuisine, de locaux de rangements et de locaux techniques.

Le projet tentera bien évidemment de répondre aux besoins des occupants actuels et futurs de l’infrastructure et de répondre au mieux aux contraintes énergétiques de plus en plus importantes.

Des premières esquisses sont en cours de réalisation pour ce projet et des démarches en vue de l’obtention d’un permis d’urbanisme ont déjà été entreprises en juillet dernier.

Une fois finalisées, les esquisses seront présentées à la CLDR (Commission Locale de Développement Rural), à différents futurs occupants du site puis lors d'une réunion de coordination. Ce, afin d’introduire la demande de convention en bonne et due forme.