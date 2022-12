Futsal (Ligue) – Division 2B: GSI Verviers est passé tout près de la bonne opération ce week-end (photos)

L’ambition était grande au moment de démarrer la partie face à Euro Kraainem, une équipe très proche des Verviétois au classement. En effet, ceux-ci repassaient devant, à la 7e place, en cas de victoire.

Malheureusement, le succès a boudé les hommes d’Anthony Rox qui sont rentrés au vestiaire avec un partage. La rencontre s’est terminée sur le score de 4-4, ce qui a fait naître quelques regrets dans le chef de l’entraîneur. « C’est surtout car il y avait la place pour l’emporter. Encore une fois, on a mené au score sans pour autant faire le break et nos adversaires ont su égaliser dans les dernières minutes. C’est déjà la cinquième fois que ça nous arrive cette saison. »

Alors que les Verviétois avaient bien entamé la partie avec de grosses occasions, c’est Kraainem qui a rapidement mené au score, 2-0. GSI a réussi à réduire l’écart juste avant le repos, mais a surtout su mener 3-2 et puis 4-3 après la pause. Ils sont finalement contraints au partage à cause d’une grosse frappe du gardien de but adverse. Les buts du côté verviétois ont été inscrits par Deflandre (2x), Crosset et Meessen.

« Je pense que si l’on marque au début et que l’on mène au score, on remporte le match », reprend Anthony Rox. « C’est dommage, mais finalement, on prend de plus en plus d’expérience dans cette série au fil des matchs. »

Team GSI est toujours 9e au classement alors que les Verviétois vont terminer l’année par un match de coupe de Belgique ce vendredi.

Les photos de la rencontre