Une plateforme pour accompagner les Montois dans leur rénovation énergétique

À Mons, cela sera possible grâce à la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels pour laquelle la Ville va lancer un marché public et désigner un opérateur.

Rappelons qu’à travers son Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC), le Collège communal s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % sur son territoire d’ici l’horizon 2030. Or, un travail d’analyse a révélé que le secteur résidentiel représentait 50 % des émissions de gaz à effet de serre à Mons. Créer des leviers pour la rénovation des bâtiments résidentiels privés est donc devenu une priorité sociale mais aussi climatique.

Le projet vise principalement les habitations datant d’avant 1985, qui constituent plus de 85 % du parc immobilier résidentiel. Véritables « passoires énergétiques », ces bâtiments nécessitent des investissements souvent massifs, qu’il est plus intéressant d’orienter spécifiquement vers les travaux qui impacteront directement les factures d’énergie des ménages, sans compter que cela permettra d’augmenter la valeur du bien (meilleure certification PEB) et d’accroître le confort de l’habitant.

« La Ville, à l’image de ses citoyens, est dans une optique de minimisation de ses factures énergétiques. L’idée de cette plateforme est venue de notre volonté d’être aux côtés des Montois, de les aider et de les accompagner pour améliorer leur quotidien et répondre à leurs besoins essentiels », détaille le bourgmestre, Nicolas Martin.

Concrètement, l’opérateur désigné par le futur marché sera chargé, à la demande du citoyen intéressé, d’assurer un accompagnement complet, à domicile, du projet de rénovation énergétique. Il s’agira d’apporter un soutien technique (rapport d’audit, conseil énergétique etc.) et administratif (aide au financement, primes, prêt à taux 0 % etc.), mais également de faciliter la recherche d’entrepreneurs et l’analyse des devis.

Cet accompagnement de A à Z se fera en collaboration avec les structures locales (guichet de l’énergie, tuteur énergie du CPAS…) et un réseau d’entrepreneurs locaux.

Citoyens mal informés

« Malgré l’existence de services en ligne, des guichets de l’énergie et des primes audits énergétiques, le citoyen est encore mal informé sur les aides financières disponibles et reste peu outillé pour prioriser ses travaux et trouver un entrepreneur fiable. Booster la réalisation des travaux économiseurs d’énergie est une nécessité pour soulager le portefeuille du citoyen et le climat » explique l’échevine de l’énergie Catherine Marneffe, à l’initiative de ce projet.