Fusion des hôpitaux à Mons-Borinage: Pour les syndicats SLFP et CGSP, «Helora est le 1er clou dans le cercueil du Service Public»

« Helora est le premier clou dans le cercueil du Service Public ». Le ton est donné. La SLFP et la CGSP s’allient contre le réseau hospitalier. « Nous avons toujours compris et soutenu l’idée d’un grand pôle hospitalier à Mons-Borinage. Toutefois, celui-ci devait se réaliser en tenant compte de la part importante que représente le secteur du service public, de la protection des travailleurs, d’un traitement paritaire des organisations syndicales dans la nouvelle structure et du respect de la représentation des travailleurs ». Alors que pour la Setca, représentée par Patrick Salvi dans la région, les garanties pour les travailleurs sont obtenues, ce n’est pas le cas pour les syndicats SLFP et CGSP. « Monsieur Salvi représente des intérêts privés. Pour le secteur public, il n’y aucune garantie. On est exclu du processus ».

Laurent Dufrasne, dirigeant responsable de la CGSP - Sudinfo François Roosens, vice-président national du SLFP. - N.E

Deux problèmes majeurs Pour l'alliance SFLP-CGSP dans ce dossier, deux problèmes majeurs se posent. Le premier, la nouvelle implantation à Jemappes ne sert qu'à concurrencer Hornu. Le deuxième, alors que les soins de santé sont financés à hauteur de 70 %, la future structure privée Helora va générer plus de bénéfices et donc une augmentation des dirigeants de L'ASBL, que les syndicats estiment à plus du double. « Qui pour s'émouvoir quand les dirigeants d'ASBL subventionnées à près de 70 % par des fonds publics sont plus payés que des ministres ? ».

Les travailleurs frontaliers menacés Le statut de travailleur frontalier n'existe plus. Sauf pour les personnes qui le possédaient déjà. Une situation qui concerne 30 % du personnel d'Ambroise Paré, soit 280 personnes. Avec la fusion Helora, l'employeur de ces personnes va changer et donc ces employés perdront leurs statuts. « Si ce statut avantageux est perdu, ces personnes vont retourner travailler en France et créer un grand manque chez nous. Dans certains services, elles représentent 80 % du personnel d'Ambroise Paré ».