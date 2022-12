Le nouveau bâtiment de Toit&Moi vient d’être inauguré à Ghlin: l’occasion de présenter le nouveau logo

En fait, ce bâtiment est déjà occupé depuis novembre 2021 pour la partie technique et le personnel administratif est en place depuis pratiquement une année. Pour des raisons de crise sanitaire, l’inauguration n’avait pas pu avoir lieu. Ce qui est à présent fait, en présence notamment d’Elio Di Rupo, ministre-président wallon et Christophe Collignon, ministre wallon du Logement. Les autorités politiques étaient présentes à l’inauguration. - L.P. Depuis maintenant quelques mois, il n’y a plus qu’un seul site pour accueillir tous les membres du personnel, la direction et aussi les locataires de la société de logements sociaux à la rue des Edelweiss, au numéro 12.

Lire aussi toit-moi-demenagera-ghlin-en-septembre Inauguration Un bâtiment qui se veut résolument esthétique et sobre. Il correspond aux critères énergétiques en vigueur. Les travaux de ce bâtiment ont débuté en novembre 2018. Au rez-de-chaussée, on trouve le magasin, l’accueil des ouvriers et des locataires. Au premier étage, des bureaux en « open space » et la salle du conseil d’administration ainsi que deux autres salles de réunion. Un écrin blanc avec une façade métallique dans lequel l’acoustique et la luminosité ont été étudiées. Durant les travaux - L.P.

Pierre Claerbout, le directeur de la société de logements sociaux, se réjouit : « Ce nouveau bâtiment rassemble tout le personnel. Sa situation est vraiment centrale par rapport aux différentes communes qui font partie de la société : Mons, Frameries, Colfontaine et Quévy ».

Lire aussi toit-moi-demenagera-ghlin-en-septembre Le coût total est de 3,8 millions d’euros financés en partie par les ventes des deux sites qui accueillaient précédemment la même société sur la place du Chapitre et à la rue Fernand Maréchal. L’autre partie étant assurée par la recapitalisation de 3 autres sociétés de logements sociaux. Durant le chantier. - L.P. Un nouveau logo Une nouvelle image et un nouveau logo seront donc imprimés sur tous les documents officiels et différents courriers. Une belle réalisation de deux jeunes dames, Julie Roisin (chargée de la communication) et Coraline Rivière, une infographiste et illustratrice montoise. Ce logo représente une maison-visage, 4 carrés (fenêtres) pour les 4 communes et 2 feuilles qui font allusion à l’environnement et au durable. Le nouveau logo. - L.P.