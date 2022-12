Impressionnante découverte à Gaza: des tombes romaines datant d’environ 2.000 ans ont été exhumées

Dans la foulée de cette découverte, une partie des travaux de construction avaient été interrompus et des recherches s’étaient poursuivies sur place ce qui a favorisé de nouvelles découvertes, a indiqué lundi à l’AFP Fazl al-Atal, le chef local de l’équipe de fouilles.

«Jusqu’à présent 51 tombes romaines datant du premier siècle après JC ont été trouvées», soit une vingtaine de plus qu’en début d’année, a-t-il ajouté. «Nous nous attendons à trouver au total entre 75 et 80 tombes», a souligné M. al-Atal, se félicitant de ces travaux sur ce «premier cimetière romain complet découvert à Gaza».

«Nous sommes dans la phase de documentation, de recherche et de protection du site. Notre but est de connaître (...) la cause des décès», a ajouté M. al-Atal.