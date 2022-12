Rare en Belgique: le Prix Littré 2022 est attribué... à une maison d’édition belge!

Depuis 1963, en hommage à Emile Littré (1801-1881), médecin, lexicologue et écrivain français, le Prix Littré est décerné par l’asbl Groupement des écrivains médecins (GEM). Il couronne des «ouvrages de tous genres, en langue française, dont l’éthique, les personnages, les idées procèdent en totalité ou en partie de cet humanisme qui est l’essence même de l’éthique médicale», peut-on lire sur le site web du GEM.

Le Dr Le Franc pratique la stimulation cardiaque depuis 30 ans. Après avoir exercé la cardiologie dans différentes régions de France, à la Réunion ou au Canada, il s’est installé à Rouen depuis plus de 20 ans. Il a démarré sa carrière littéraire en 2015 et a déjà publié dans des revues de nombreuses nouvelles, le plus souvent inspirées de faits réels, d’évènements publics ou personnels.