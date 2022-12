Aya Nakamura, première tête d’affiche féminine de l’édition 2023 du festival des Ardentes à Liège

La star française se produira le premier jour, a annoncé lundi le festival liégeois sur son site internet. La chanteuse de 27 ans n’en est pas à sa première venue dans la Cité ardente. La chanteuse pop aux sonorités afro-caribéennes était déjà de la partie en 2019, notamment.

Les trois autres premiers noms de la programmation ont été révélés vendredi. Il s’agit de grandes figures du hip-hop mondial. La personnalité qui fera couler le plus d’encre est probablement celle de Kendrick Lamar. Le rappeur de Compton est considéré comme l’un des plus grands artistes actuels de la scène rap US. Le Californien présentera en Belgique son cinquième album, «Mr. Morale & the Big Steppers», sorti en mai 2022. Il foulera la scène liégeoise le jeudi 6 juillet.