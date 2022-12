Carton plein pour l’achat groupé d’énergie à Couvin: «Une diminution de la facture d’électricité et de gaz allant de 229 à 954€» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Assez fréquemment, la société Wikipower organise des achats groupés. Cette année, le défi semblait moins important au vu du contexte compliqué et du marché volatil depuis le début de l’année.

Ainsi, la société liégeoise active dans le conseil et l’aide aux citoyens en matière d’énergie avait relancé son défi. Avec 50.000 ménages ayant marqué leur intérêt dont 18.000 via les communes et des partenaires comme Crelan, on peut dire que le pari est réussi.