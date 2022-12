À 33 ans, elle doit passer une IRM urgente, l’hôpital la juge «trop grosse» pour utiliser la machine: «Je suis terrifiée à l’idée d’avoir une tumeur ou une démence»

La raison ? Elle a été jugée trop grosse pour pouvoir utiliser la machine. Nous sommes dès lors en décembre et Jackie n’a toujours pas passé l’examen qui pourrait donner des réponses sur son état de santé. Depuis les faits, elle est dans l’expectative et attend que l’hôpital la recontacte.

Elle déplore cette situation auprès du Manchester Evening News : « Cela fait sept semaines et je ne suis toujours pas près d’obtenir un rendez-vous ou un diagnostic. J’ai même du mal à m’occuper de mes enfants. Je suis terrifiée à l’idée d’avoir une tumeur ou une démence. Mon mari est vraiment stressé et inquiet et mes symptômes s’aggravent. Parfois, j’ai même du mal à suivre la conversation ».