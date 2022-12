«Elle a mis la pire photo de moi», «Regarde la mienne stp»: Enola dévoile des photos inédites de la «Star Academy», les élèves réagissent (photos)

Près d’un mois après avoir refermé derrière elle les portes du château de la « Star Academy », Enola vient de partager une série de clichés qui font la joie des fans du programme, un peu moins celle des élèves. Sur Instagram, la jeune femme a ainsi publié une photo de groupe, suivi de quelques photos d’avant leur entrée au château (notamment le moment où les Star académiciens ont dû remettre à la prod’ leur téléphone portable).

de videos

On y découvre aussi Enola, Louis et une jeune fille de la production faisant des grimaces dans le miroir de loges, ainsi que Léa et Patrick Bruel (derrière lequel se trouve un Yanis Marshall farceur) au piano, ainsi qu’Ahcène, Stan et Tiana, ou encore Léa et Louis au lit, Chris en train de changer sa colo, Léa en train de « mourir » de fatigue à 18h41 »…