Première demi-finale de la Coupe du monde: l’Argentine affronte la Croatie, qui a fait des prolongations et des tirs au but ses exercices de prédilection

Bien que la Croatie ait généré une véritable onde de choc en éliminant le Brésil, l’Argentine est considérée comme la favorite de cette demi-finale. L’Albiceleste est donnée à 1.87 contre 4.95 aux Vatreni. Le match nul au terme des nonante minutes réglementaires à 3.40 n’est pas mal du tout. Nous n’exclurons pas un nouveau cours magistral de tactique des Croates. Les Argentins risquent d’éprouver des difficultés à contourner une équipe croate, qui a joué 8 prolongations sur ses 9 derniers matchs de phase à élimination directe des grands tournois (Euro et Mondial).

Dans ce Mondial, la Croatie n’a pris qu’un seul but dans le temps réglementaire, mais elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq matchs. Pour sa part, l’Argentine a marqué au moins deux buts dans 9 de ses dix dernières sorties. Comme il y a eu plus de trois buts dans 8 de ces 10 matchs, nous pointerons le plus de 2,5 buts à.2.47. Les parieurs plus audacieux ne négligerons pas le combiné « les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts » offert à 2.90 puisque la Seleccion a du mal à maîtriser les fins de rencontres. Face aux Pays-Bas, les Argentins menaient 2-0 alors qu’il restait à peine 10 minutes de jeu.

Dans tous leurs matchs y compris lors de leur défaite face à l’Arabie saoudite, les Argentins ont ouvert le score. Cela leur est même arrivé 25 fois lors de leurs 29 derniers duels. Du coup, le premier but marqué par l’Argentine à 1.64 n’a rien d’utopique. Par contre, la Croatie a évité un goal en première mi-temps dans 60 % de ses matchs disputés cette année. Vu que l’Argentine a connu des difficultés lors des tours précédents, nous miserons sur la solidité de la défense des Vatreni, qui n’encaissera pas avant la pause à une cote intéressante de 1.74.

La Croatie adore faire déjouer des adversaires jugés plus forts

La Croatie s’appuie sur un collectif rodé et un trio au milieu de terrain solide avec le vétéran Luka Modric, 37 ans, et ses fidèles lieutenants Mateo Kovacic (Chelsea) et Marcelo Brozovic (Inter). Pour leurs équipiers, leur donner la balle est plus sûr que placer son argent en banque. Menés à la marque contre le Canada en poules et surtout, le Japon et le Brésil en élimination directe, les Croates ont renversé la situation en leur faveur, prouvant qu’ils avaient une force morale incroyable. Nous mettrons bien une pièce sur les deux tirs cadrés de Modric à 3.00 et sur les trois tacles de Kovacic, le leader de ce classement, à 1.37.

Pour les battre, les Argentins devront tabler sur un exploit personnel. Impliqué dans 6 des 7 buts marqués par l’Albiceleste (4 buts, 2 passes), Lionel Messi est le premier joueur auquel les parieurs pensent. Le combiné « l’Argentine gagne & Messi buteur » à 2.80 n’est pas à dédaigner. Les amateurs de grosses cotes se retourneront sur Lautaro Martinez, auteur d’un Mondial incolore jusqu’au tir au but décisif face aux Néerlandais, offert à 4.10.

