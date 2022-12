Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cadre du Sporting de Charleroi, Joris Kayembe sait qu’il fait partie des joueurs qui doivent relancer une dynamique positive. Dragué par la MLS, le joueur de 28 ans ne veut pas se précipiter et assure qu’il se sent bien dans un club qui le respecte.

On a senti un groupe plus libéré et uni pendant ce stage. Qu’est ce qui a changé ?

On a recréé un bon groupe. On essaie de se mettre tous ensemble dans la même direction et je pense que c’est très positif. Les événements contre Malines, ça nous a ressoudés. Pendant les vacances, on se parlait souvent. Cette situation a recréé un groupe. Et puis, le nouveau coach est arrivé et est beaucoup dans l’unité. Tout le monde a pris conscience de la mauvaise situation actuelle du club et qu’on devait aller dans la même direction pour se relever.