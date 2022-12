La police fédérale de Liège manifeste dans la rue

L’action a été menée en front commun (CGSP, CSC, SLFP, SNPS). Il s’agissait de dénoncer les conditions de travail jugées déplorables et mises en évidence depuis plusieurs années. La situation est telle que le bourgmestre de Liège, en date du 6 décembre, a pris deux arrêtés de fermeture pour des bâtiments de la police fédérale, en partie rue Saint-Léonard et rue du Palais. Des manquements au niveau incendie, gaz et électricité y sont observés.

Les manifestants ont réclamé une réaction rapide du gouvernement fédéral face à ces fermetures mais aussi quant à la revalorisation salariale « attendue depuis plus de 20 ans » et la prise en compte de « tous les aspects de pénibilité ».