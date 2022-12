Avant-première de «Forspoken»: des débuts très prometteurs!

Au cours de cette expédition parisienne, nous avons pu parcourir les terres d’Athia en incarnant Frey (sous les traits de l’actrice Ella Balinska), et ainsi découvrir l’univers et les mécaniques de jeu lors de trois des cinq premiers chapitres de l’histoire.

« Forspoken » est entièrement réalisé sous « Luminous Engine ». Avec ce jeu, les développeurs ont, par conséquent, décidé de mettre en avant leur propre moteur graphique. Et forcé de constater, qu’il a l’air de tenir la route en offrant de magnifiques rendus, que ce soit pour les paysages, les personnages et leurs vêtements, les différents jeux de lumière, ainsi que les effets visuels des sorts. Cependant, les cheveux des humains et la pilosité du bestiaire laissent à désirer, tout comme certaines expressions faciales… bien que cela n’entache pas une direction artistique somptueuse et savoureuse tout au long de cet essai.

Le combat de boss contre un dragon a fait forte impression lors de cette avant-première. - Square Enix

L’ambiance sonore est réussie, et les dialogues, tantôt humoristiques, tantôt sérieux, disposent d’une version française convaincante. De plus, le scénario aperçu lors de cette preview donne envie d’en découvrir plus sur tous les mystères qui entourent cet univers Fantasy.

Techniquement, le titre semble exempt de bugs. En effet, la version en cours de développement, sur laquelle nous étions, tournait parfaitement bien, sans le moindre souci à signaler.

La magie au cœur du jeu

Bénéficiant de pouvoirs surnaturels à l’aide d’un bracelet (à la Miss Marvel), les mécaniques de notre héroïne se basent sur deux axes clés.

Tout d’abord, la magie de combat qui permet à l’héroïne d’attaquer et de se défendre efficacement grâce à une panoplie de sorts situés sur les deux gâchettes. La prise en main nécessite un léger temps d’adaptation, mais une fois qu’on y parvient, on prend plaisir à combiner toutes ces techniques. Surtout qu’en les maîtrisant de mieux en mieux, on constate une plus grande fluidité dans les combats.

Ensuite, le parkour magique qui permet à Frey de se frayer un chemin rapidement et sans trop d’encombre à travers les obstacles qui se dresseront devant elle. Donnant une véritable impression de vitesse, il offre également la possibilité d’esquiver en un éclair les assauts ennemis afin de prendre l’avantage sur ces derniers.

Au fur et à mesure de notre progression, le feeling en jeu est devenu globalement bon, avec des gâchettes adaptatives qui répondent correctement à nos actions. Et ce, même si l’accumulation des sorts et des effets à l’écran rend les combats un peu brouillons par moments.

De plus, qui dit Action-RPG, dit leveling avec des arbres de compétences permettant de débloquer de nouvelles aptitudes afin de créer un gameplay de plus en plus varié et dynamique au cours de l’aventure.

De nombreux mystères se dresseront devant Frey. Vous pouvez d’ailleurs en avoir un aperçu lors de la démo PlayStation 5. - Square Enix

À l’exception des boss, les affrontements ne nous ont cependant pas semblé très dangereux, sans véritable moment de péril pour la vie du personnage principal lors de cet aperçu… mais il existe très certainement d’autres niveaux de difficulté plus corsés. D’autant plus, que l’environnement se prête (toutes proportions gardées) à un style de jeu Souls-like, avec des lieux pour se reposer et régénérer sa vie, des potions limitées pour se soigner en cours de confrontation, et des combats de boss de grande ampleur composés de plusieurs phases.

Si le gameplay est plaisant lors des chapitres joués, il reste néanmoins beaucoup trop fragmenté par des phases scriptées. Bien que ce soit fréquent dans ce style de jeu japonais, nous avons eu l’impression d’être plus spectateur qu’acteur de ce long périple durant les débuts de jeu. Peut-être qu’au fil des chapitres cela changera, laissant libre cours à nos envies pour sauver du mal tous les gens qui habitent ces contrées.

De petites subtilités aperçues

Au-delà du moteur graphique et des mécaniques de jeu, il y a quelques éléments qui se sont confirmés être présents au sein de « Forspoken ».

Il y a un système de craft de consommables et d’équipements, de la personnalisation d’objets, des coffres à découvrir, ainsi que des modifications de capacité par le biais de « vernis à ongles » à trouver au sein des terres d’Athia, etc.

En outre, le monde ouvert a l’air d’être immense à première vue, avec des contrées variées en matière d’environnements et de monstres.

Vivement l’année prochaine

Ces quelques heures sur le jeu se sont révélées plutôt concluantes, tant sur les aspects visuels et scénaristiques, que sur le gameplay en lui-même.

Étant parti à cette avant-première sans a priori sur le jeu, cette courte expérience fut très agréable, nous donnant véritablement envie de découvrir la suite de cette intrigue et d’expérimenter de nouveaux combos, tout en explorant ces contrées emplies de Fantasy.

Dans un mois et demi, nous pourrons découvrir ce que nous réservent ces terres à perte de vue. - Square Enix

Déjà repoussé deux fois afin de le peaufiner, il ne reste plus qu’à espérer que cette troisième date de sortie soit la bonne. D’autant plus que tous les signaux semblent au vert à la suite de cet aperçu très solide à de nombreux niveaux.

Afin de vérifier si ces premières impressions s’avèrent confirmées ou non, nous vous donnons bien sûr rendez-vous l’année prochaine lors du test et avis sur la version finale de « Forspoken ».