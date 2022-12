Fabio, du salon Tony & Guy à Uccle, devient le meilleur coiffeur du Benelux: «Je ne réalise pas encore»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 1954, L’Oréal Professionnel récompense les coiffeurs avec le Style & Colour Trophy avec l’objectif de renseigner, d’inspirer et, surtout, de faire briller les talents de l’industrie. Chaque année, les dernières tendances et techniques de coiffure sont présentées et les participants surprennent le public en combinant connaissances techniques, passion et talent artistique.

Le jury en plein travail. - D.R.

Près de 200 coiffeurs belges et luxembourgeois ont participé à la pré-sélection. Il y a quelques jours, dix finalistes ont participé à la compétition pour remporter le prix du meilleur coiffeur du Benelux en présentant le fruit de leur inspiration et de leur travail à un jury de professionnels.