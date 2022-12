Un marché gastronomique pour les fêtes organisé par le restaurant une étoile de Paliseul «Le Gastronome»

Une adresse immanquable dans la région qui a décidé, à l’occasion des fêtes de fin d’année, d’ouvrir ses armoires et frigos à ceux qui souhaitent se faire plaisir avec quelques produits d’exception. Le Marché des Chefs, ce sont des produits bruts et des préparations emprunts de toute l’essence du Gastronome, à emmener chez soi pour célébrer les réveillons de Noël et de Nouvel An de manière gourmande.

En direct des cuisines

Les fêtes, c’est l’occasion de mettre les petits plats dans les grands et de sélectionner les meilleurs produits pour préparer son repas. Et pour sûr, ceux qui s’y connaissent le mieux, ce sont les chefs ! Cette année donc, les deux chefs du Gastronome, proposent à tous les épicuriens de prendre possession de leurs stocks et de se fournir en produits de qualité. Terrine de foie gras, saumon salé et fumé maison, brioche à la fleur d’oranger préparée par le boulanger du restaurant, truffe noire d’Italie, confit d’échalotes ou encore noix de Saint-Jacques de Dieppe… le choix est vaste et surtout alléchant. De quoi mettre un peu de magie étoilée sur sa table de fête.