Un homme agressé avec un couteau dimanche à Marchienne-au-Pont: les deux suspects se sont enfuis avec son portefeuille

La scène s’est passée à la rue de Mons, à Marchienne-au-Pont. Il était aux alentours de 0h30 dimanche dernier quand un homme qui marchait là a été interpellé par deux individus. L’un d’eux a dégainé un couteau et, à deux, ils ont forcé leur victime à les suivre jusqu’à l’avenue de la gare. Là, ils l’ont menacé et se sont ensuite enfuis, non sans emporter le portefeuille de la victime…