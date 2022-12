Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Messi et les salopards argentins…»

La photo a rapidement fait le tour du monde. On y voit les joueurs argentins chambrer les Oranje à l’issue de la séance des tirs au but, lors de ce quart de finale très houleux. Ce cliché est une véritable œuvre d’art. Il dépeint toute la tension nerveuse accumulée sur le terrain lors des dernières minutes de ce match. Bien sûr, les gestes des joueurs de l’Albiceleste manquent de classe et d’élégance… mais ne jugeons pas sur ce qui n’est, finalement, qu’un instantané. Les Néerlandais ont aussi provoqué et joué avec les nerfs des Argentins lors de cette séance de tirs au but. Au total, l’arbitre a distribué 18 cartons, dont 1 rouge ! Le geste inexcusable, en tout cas, est celui de Paredes, lorsqu’il vise le banc néerlandais d’un tir rageur. Incompréhensible à ce moment-là. Paredes méritait l’expulsion… À la fin de la rencontre, les réseaux sociaux se sont emballés et ont vivement critiqué l’attitude des Argentins…

La fin justifie les moyens

Pourtant, ce que nous avons vu là, c’est l’essence même du football argentin. Le génie côtoie parfois le voyou. La grâce sublime se retrouve entachée de vices. Le plus bel exemple, c’est la fameuse main de Maradona (ou celle de Dieu, comme vous voulez) en 1986, juste avant d’offrir un slalom inoubliable dans la défense anglaise. L’Argentine, c’est aussi une finale de Coupe du monde en 1990 terminée à 9 et dans les larmes… L’Argentine, c’est une équipe qui s’est qualifiée en 1978 pour une finale de Coupe du monde à domicile grâce à la différence de buts, et grâce, surtout, à un gardien péruvien né en Argentine… Dans ce pays d’Amérique du Sud, ceux qui lèvent le pied sont moqués avec force. On les appelle les « Pecho Frio » (traduction : poitrine froide)… Aujourd’hui, dans le staff de Scaloni, il y a l’ex-défenseur Roberto Ayala, celui qui disait, avec fierté, que « défendre, c’est savoir s’énerver ». L’Argentine, c’est la promesse d’un génie, Messi, et de 10 salopards derrière prêts à tout pour lui. Comme à l’époque d’un certain Diego Maradona.