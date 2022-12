Tissus, accessoires...Fêter le Carnaval coûtera 10% plus cher en 2023: «Mais les Binchois l’attendent avec impatience!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’une part, il y a la crise économique et énergétique qui plombe les budgets. D’autre part, les Binchois ont été privés de Carnaval en 2021 et 2022. Comment envisagent-ils, dès lors, le Carnaval 2023 ?

Tant de l’avis de l’Association de Défense du Folklore (ADF) que des louageurs (lire par ailleurs), l’avis est unanime : les Binchois sont chauds !

Déjà plus de 50 nouveaux Gilles

« Si la crise se ressent dans la préparation du Carnaval ? En fait, pas du tout », affirme Jean-Noël De Wolf, secrétaire-trésorier de l’ADF et secrétaire de la Société de Gilles Les Incorruptibles. « L’engouement est bien là, il est réel. On l’a constaté lors des répétitions en batterie des derniers jours : il y a du monde ! Alors certes, on sait qu’il faudra prévoir le budget, mais les gens s’y attendent. Du côté de l’ADF, il y a déjà plus de cinquante demandes de participation pour de nouveaux Gilles. Je ne pense pas que la crise aura un effet sur le Carnaval. Bien du contraire. »