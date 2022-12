L’aéroport de la 2e plus grande ville du Pérou bloqué par les manifestants: la police tente de les repousser avec des gazs lacrymogènes (vidéos)

«La piste de l’aéroport a été bloquée avec des pierres, des pneus et du bois» enflammés, a constaté un photographe de l’AFP sur place, indiquant que le système d’éclairage de la piste a également été endommagé et que la police tente de repousser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Arqequipa, un million d’habitants, est la «capitale juridique du Pérou» et siège de la Cour constitutionnelle.