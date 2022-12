Procès d’Ayoub aux assises du Brabant wallon: l’avocate générale demande aux jurés de répondre «oui» aux questions sur la culpabilité

Assises du Brabant wallon: un accusé qui a tenté à trois reprises de prendre la poudre d’escampette En ce 1er jour du procès, la cour a notamment entendu les policiers et la juge d’instruction qui ont retracé les étapes de l’enquête et les auditions de l’accusé. Peu banal: depuis le 7 août 2021, l’intéressé a tenté 3 fois d’échapper aux policiers.

La cour d’assises du Brabant wallon. - Belga

Par Belga

La cour d’assises du Brabant wallon a poursuivi jeudi après-midi l’examen du dossier en cause d’Ayoub Hireche, ressortissant algérien un temps hébergé au centre Fédasil de Jodoigne et qui est en aveu d’avoir porté des coups de couteau mortels à un de ses compatriotes, le 7 août 2021 à Jodoigne.

La première fois, c’était lors de son interpellation à Jodoigne, le lendemain des faits. A la suite de contacts avec leurs collègues de Louvain, où Ayoub Hireche avait été interpellé sous un faux nom le 6 août 2021, les hommes de la police judiciaire fédérale du Brabant wallon avaient localisé l’endroit où habitait sa petite amie. Ils avaient mis sur pied un dispositif pour interpeller l’intéressé à son arrivée sur place. Lorsqu’il a vu les policiers, le jeune homme - il est né en 1999 - a retiré ses baskets qui n’étaient pas lacées, et s’est enfui sur plusieurs centaines de mètres avant d’être rattrapé dans un champ de froment. Il a expliqué par la suite à la juge d’instruction qu’il n’avait pas compris que les hommes qui l’attendaient étaient des policiers, et qu’il avait eu peur.

Passage chez le médecin

Après cette arrestation, Ayoub Hireche a indiqué lors d’un passage en cellule qu’il ne se sentait pas bien. Les policiers, par sécurité, ont décidé de le faire examiner par un médecin et comme c’était le week-end, ils l’ont emmené jusqu’à l’hôpital de Braine-l’Alleud. À la sortie du fourgon, l’accusé, menotté, s’est dégagé d’un coup d’épaule du policier qui le tenait par le bras, et a pris à nouveau la poudre d’escampette. Il s’est volatilisé dans un champ de maïs et d’importants moyens, comprenant notamment un hélicoptère, ont été déployés pour le reprendre. Ce n’est en réalité que le lendemain que la police l’a intercepté, alors qu’il se trouvait dans le zoning industriel de Wauthier-Braine.

Le 13 juin 2022, le tribunal correctionnel du Brabant wallon l’a condamné à trois mois de prison et à une amende de 400 euros pour des faits de rébellion se rapportant aux circonstances de son interpellation le 8 août 2021.

Dernière évasion

L’acte d’accusation lu jeudi par l’avocate générale Stéphanie Bonté indique encore que le 12 septembre dernier, l’accusé est à nouveau parvenu à s’évader, cette fois de la prison de Nivelles. Il a volé un vélo pour prendre rapidement de la distance mais ne connaissant pas Nivelles, il s’est dirigé vers le commissariat de police qui est situé à l’extérieur de la ville. Il a été arrêté à proximité, dans les champs. Interrogé après cette évasion, il a déclaré que c’était son droit de fuir. Quelques jours plus tard, il a été transféré à la prison de Mons, où il est toujours détenu préventivement.

Vendredi matin, les policiers et la juge d’instruction poursuivront leur récit de l’enquête en abordant notamment la reconstitution, avant que les experts soient entendus par la cour d’assises.

Huit coups de couteau

Les enquêteurs et la juge d’instruction ont notamment détaillé le déroulement de la reconstitution. Puis le médecin légiste a fait l’inventaire des lésions relevées sur le corps de la victime. Au moins huit coups de couteau ont été portés, pour une bonne part dans des régions vitales et avec une force telle que le couteau est passé à travers deux côtes de la victime. Touchée à la carotide, aux poumons, au foie, à l’estomac et au coeur, celle-ci avait très peu de chances de s’en sortir.

Le légiste a noté qu’une seule des neuf plaies relevées sur la victime adopte une trajectoire ascendante. Les autres sont soit rectilignes, soit descendantes. Et certaines peuvent faire penser que la victime a été frappée alors qu’elle se trouvait déjà au sol. Au moins huit coups de couteau ont été portés, la plupart profondément et avec une violence telle que deux côtes de la victime ont été cassées. La lame a tranché partiellement la carotide, percé le poumon gauche à deux reprises, touché le coeur et traversé le foie. Le décès est dû à l’importante quantité de sang perdue rapidement par la victime, et sans doute également à une insuffisance respiratoire, le sang ayant envahi les poumons.

L’avocate générale a demandé au médecin légiste si la victime aurait pu survivre à de telles lésions. Le professionnel a répondu vendredi que si les faits s’étaient déroulés à proximité immédiate d’un service d’urgence, la victime aurait peut-être eu une chance de s’en sortir, mais sans certitude. Mais compte tenu du lieu où s’est déroulée la rixe, la survie était impossible.