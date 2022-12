«Il a paniqué et tiré»: acquittement requis pour un homme ayant abattu un cambrioleur en périphérie de Bruxelles

Le prévenu, qui habite avec sa famille et ses parents, était sorti le jour des faits pour se promener avec son chien. À son retour, il a remarqué que la grille d’une fenêtre avait disparu et entendu un bruit suspect à l’étage. Il s’est alors saisi d’une arme et a aperçu un voleur. L’homme n’a pas hésité et lui a tiré dans le dos, mais le cambrioleur a réussi à fuir via le jardin.

L’avocate du malfrat estime qu’il s’agit d’une tentative de meurtre, le prévenu pratiquant le tir sportif. Le ministère public et la défense considèrent qu’il n’est pas question d’acte délibéré et se sont exprimés en faveur d’un acquittement.