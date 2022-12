Déception pour Elise Mertens: malgré une saison fantastique, elle n’est pas élue joueuse de l’année en double

Iga Swiatek a été élue joueuse de l’année par la WTA, l’association des joueuses professionnelles de tennis, a annoncé cette dernière lundi.

La Polonaise, numéro 1 mondiale, 21 ans, reçoit cet honneur pour la première fois après avoir obtenu le trophée de l’Espoir de l’année 2020.

Lauréate à Roland-Garros et à l’US Open, Iga Swiatek a remporté huit tournois cette saison, dont six d’affilée, et 67 matches, dont 37 consécutivement. L’Open du Qatar à Doha, Indian Wells, l’Open d’Italie à Rome, tous catégorisés WTA 1000, et les WTA 500 de Stuttgart et San Diego complètent son palmarès pour 2022.

En double, Elise Mertens, associée à la Russe Veronika Kudermetova, était nominée. Mais sa victoire aux Masters n’aura pesé dans la balance par rapport aux trois titres, tous en Grand Chelem (Open d’Australie, Wimbledon et US Open) de la paire tchèque Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, lauréate pour la deuxième année de suite. Elles avaient cependant été battues en finale des WTA Finals par Mertens et Kudermetova.

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 26 ans, 15e mondiale, est la joueuse ayant réalisé la meilleure progression de l’année. L’Espoir de l’année est la Chinoise Zheng Qinwen, 20 ans, 27e mondiale, et l’Allemande Tajana Maria (WTA 70), 35 ans, est récompensée du trophée du ‘Comeback’ de l’année. David Witt, l’entraîneur de l’Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale en simple et 6e mondiale en double, 28 ans, a été désigné coach de l’année.

Ce sont des membres de la WTA et de la presse spécialisée qui ont voté.