Le pôle hospitalier Jolimont s’équipe de huit scanners de toute dernière génération: ils permettront notamment des diagnostics plus précis

Ces huit scanners permettront de faire de l’imagerie spectrale afin d’identifier la composition de substances et de mieux caractériser les lésions. Ils sont dotés d’un système d’anneau lumineux qui favorise la détente des patients lors de l’examen. Sur l’ensemble des hôpitaux du pôle de Jolimont, plus de 350 patients sont traités chaque jour avec les neuf scanners actuels. Grâce à ces nouvelles acquisitions, plus de patients pourront être examinés, ce qui permettra de diminuer les délais d’attente. En outre, la qualité et la précision du diagnostic sera augmentée.