Noélie Lagneaux, de l’IPES d’Ath, présélectionnée pour un concours au Salon International de l’Agriculture à Paris

La présélection belge s’est déroulée ce vendredi 9 décembre dernier à la Ferme expérimentale et pédagogique d’Ath et accueillait, outre la classe d’élevage et gestion de troupeaux de l’IPES d’Ath, les élèves de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid à Liège. Ce concours consiste à évaluer les aptitudes des jeunes de 15 à 25 ans, élèves de l’enseignement agricole ou jeunes professionnels, sur leur aptitude au pointage et à l’appréciation morphologique des animaux reproducteurs de l’espèce bovine, caprine, équine ou ovine.

Lire aussi La dernière partie des quais Dumon et Sakharov sera bientôt refaite à Tournai

La présélection inter-écoles s’est déroulée à Ath dans le cadre des travaux pratiques et d’amélioration génétique orientés ici sur la race bovine Holstein. Sept candidats de l’IPES d’Ath et sept candidats de la Reid présélectionnés sur base d’une grille de critères se sont affrontés sur une épreuve de pointage de la race laitière Prim’Holstein. Sur base d’une cotation linéaire officielle de la vache réalisée par un agent technique de l’Agence wallonne de l’Elevage, service Eleveo, les élèves devaient se rapprocher le plus possible des réponses de référence.