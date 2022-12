Venez vous confier à un canari: une artiste québécoise proposera une restitution artistique au Passage de la Bourse à Chareleroi, du 14 au 21 décembre

Dans la frénésie des achats de fin d'année, Magali offre une pause au public, un moment d'échanges seul à seul avec un oiseau. Cette proposition émane de la symbolique du canari dans la mine, qui, en s'affolant à la perception d'émanations toxiques, annonce la catastrophe à venir. La sensibilité du canari de Magali et la libre expression que cet échange autorise – rien ne sera enregistré et même l'oiseau n'en sifflera mot à personne – permettront peut-être aussi d'éviter un coup de grisou aux participants…

Profitant de cette permanence d'une semaine dans le cadre atypique d'une cellule commerciale du Shopping Rive Gauche, Magali y prolonge ses recherches. Sous l'influence du canari : « Je me rapprocherai du sentiment de l’oiseau, qui lui aussi devra apprivoiser un nouvel environnement et construire sa nouvelle vie temporaire en s’adaptant aux hasards parfois féconds, parfois confrontants, de la rencontre avec l’autre. »

Au fil des rencontres avec les passants, elle déploiera des actions artistiques spontanées et éphémères autour de l'imprimé et du texte. Les différents éléments créés et collectés pourront alors être les premières pierres d'une nouvelle œuvre audiovisuelle et d'un livre d'artiste.

Au BPS22 Désignée début 2020 dans le cadre du partenariat qui lie le musée au centre Bang de Chicoutimi et au Conseil des arts et des lettres du Québec, Magali n’a évidemment pas pu rejoindre le musée en raison des confinements successifs. En cette fin d’année 2022, elle arrive enfin à Charleroi et séjournera au BPS22 jusqu’à la mi-janvier 2023.