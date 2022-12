Manifestation nationale ce vendredi: de fortes perturbations attendues sur les réseaux Stib et Tec

L’objectif de la manifestation est de défendre le pouvoir d’achat de la population. Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, a prévenu dans un communiqué la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à prévoir des alternatives pour leurs déplacements.

Elle annonce d’ores et déjà que la circulation de ses bus, trams et métros ne s’effectuera pas comme à l’accoutumée en raison de la participation d’une partie du personnel à la manifestation. Le rassemblement, qui se déroulera dans le centre de Bruxelles, engendrera également des déviations et interruptions de lignes.