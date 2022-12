Urgence à la Croix-Rouge: les stocks de couvertures s’épuisent, une maraude prévue à Charleroi, où 959 adultes et 200 enfants sont sans-abri

Ces trois dernières années, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27%, rien qu'à Bruxelles, où on dénombre (chiffres de la Fondation Roi Baudouin) plus de 5.300 personnes sans-abri à la rue (dont plus de 900 enfants). Les chiffres des autres grandes villes ne sont guère plus rassurants. À Charleroi, on compte 959 adultes et 200 enfants concernés. Chaque semaine, des « maraudes » ou tournées de rues, sont organisées : 13 équipes se relaient à Bruxelles, deux à Mons, trois à Charleroi. Au total, 500 maraudes ont été réalisées en 2021 au cours desquelles 35.000 repas, sandwichs, tartines… ont été distribués.

Cette semaine, 3 maraudes supplémentaires se dérouleront à Bruxelles. Des maraudes supplémentaires sont également prévues à Charleroi, tandis que la Croix-Rouge de Couvin a ouvert son bar à soupe avec un mois d’avance et a transformé ses locaux en lieu d’accueil pour les personnes sans-abri dès 9h30 le matin. Partout, on constate des besoins en hausse et la crise de l’accueil actuelle accentue le problème du sans-abrisme.

À Bruxelles et ailleurs, la Croix-Rouge de Belgique a quasiment épuisé tout le stock de couvertures et de sacs de couchage chauds disponible. « Nous faisons le maximum », explique Olivier Coppens, responsable de la Croix-Rouge d’Etterbeek. « Nous distribuons des couvertures de survie, soignons des engelures. Tous les bénévoles sont formés à une vigilance accrue et à être encore plus attentifs que d’habitude aux signes d’hypothermie… »

Pour les équipes de la Croix-Rouge il y a urgence ! Face aux demandes accrues et aux besoins accentués partout, les dons sont nécessaires. Pour rappel, un don de 45 € permet de financer deux sacs de couchage bien chauds pour des personnes sans-abri.