Aiseau-Presles présente un budget 2023 en boni et envisage une série d’investissements pour 4,2 millions d’euros

Quelques chiffres en préambule. Le budget 2023 reste dans le vert : il affiche un boni de 66.000 € à l’exercice propre et de 3,35 millions si l’on prend en considération les exercices antérieurs. Si l’on zoome sur le service ordinaire, les dépenses ont augmenté de 5,72 %, par rapport au budget précédent, en ce compris les modifications budgétaires. Les dépenses de personnel, les plus importantes dans le registre ordinaire, restent relativement sous contrôle (+8 %) au vu des 3 index prévus en 2023. Les dépenses de fonctionnement sont, elles aussi, à la hausse. La faute à la flambée des coûts de l’énergie, mais aussi à l’adhésion de la commune au secteur Propreté de Tibi. En matière de dépenses de transfert, on retiendra que les dotations à la zone de police et de secours Hainaut-Est sont à la hausse, et que celle pour le CPAS reste identique.

Les recettes ordinaires s’inscrivent aussi sur une courbe ascendante : + 9 % par rapport à 2022. On retiendra que les recettes à l’IPP (Impôt des Personnes Physiques) connaissent un pic. Il est le résultat de l’adaptation de la comptabilité fédérale : en 2023, toutes les communes percevront 14 mois de recettes au lieu de 12. Mais pas de réjouissances hâtives. Il s’agit là d’une opération « one shot ». Les recettes du PRI (Précompte immobilier) augmentent aussi, mais en moindre proportion.

Place au service extraordinaire Aiseau-Presles continuera à investir en 2023. La commune a réservé ici 4,42 millions d’euros. On y ajoutera les 800.000 € issus de dossiers antérieurs qui seront engagés en 2023. Comme la réfection du pont à Presles, suite aux inondations de l’été 2021 ou encore la réhabilitation de voiries. Pour mener à bien ces travaux, Aiseau-Presles recourra à un emprunt de 3,9 millions € et puisera un peu plus de 500.000 € dans ses réserves. Elle pourra aussi compter sur des subsides à hauteur de 30.000 €.

2,8 millions pour la Soudière Parmi les projets phares de l’année 2023, on épinglera l’assainissement du SAR – site à réaménager de la Soudière. Soit un investissement de 2,8 millions €. Un emprunt est ici programmé, mais la commune a mis en vente trois terrains, dont le fruit pourrait être réinvesti ici. On rénovera aussi une série de voiries (pour 450.000 €). Un important budget est aussi prévu pour la maintenance de l’unité de biométhanisation. « Cela fait près de 10 ans que nous avons entamé notre transition énergétique. Grâce à notre unité de biométhanisation, nous chauffons des bâtiments communaux et nous réduisons notre consommation électrique. Avec pour effet, un note moins salée. Mais pour rester performant, il faut continuer à investir. Ce que nous faisons », insiste Dominique Grenier. « Grâce à notre gestion, nous avons pu atténuer l’impact des crises externes et présenter un budget en boni. Et cela en ne touchant pas à la fiscalité communale, en poursuivant les investissements prévus et en menant une politique dynamique en termes de gestion et de valorisation du personnel », conclut Dominique Grenier.