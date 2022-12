Le 7 décembre, jour de la Saint Ambroise, Habeebee ouvre ses portes pour partager ses nouveautés et faire la fête

D’après la légende il aurait gagné la faveur des abeilles dès sa plus tendre enfance. Un jour, tandis qu’il dormait, des abeilles se posèrent sur sa bouche sans qu’aucune ne le pique. Pour Habeebee c’est l’occasion de trinquer autour de son septième sapin de Noël et partager un moment chaleureux et plein de surprise avec ses clients, ses HabeebeeCulteurs, son quartier, ses amis dans son lieu qui sent si boooon la cire d’abeilles.

Soyez tous les bienvenus pour découvrir cette petite savonnerie chaleureuse, lumineuse et unique qui valorise les produits de la ruche dans le respect du cycle de la colonie et avec en son cœur un projet collaboratif.

Mais encore … Pendant les fêtes, Habeebee regorge de cadeaux de NOËL en tout genre et aimera vous présenter ses nouveautés.

La box Honey Bunny Gourmand et doux à la fois, il est composé de produits qui plairont aussi bien aux petits, aux grands, aux hommes et aux femmes ! Miamiii ! Les savons et les shampooings liquide à base de propolis A la suite d’une demande pour le secteur de l’HORECA (groupe Tero) Habeebee se lance dans la production de savon et de shampooing liquides au macérat de propolis. Les bouteilles sont en verres et sont rechargeables. Ça mousse et ça bulle à souhait chez Habeebee ! Le baume sapin de Noel C’est le moment c’est l’instant, il sent bon le sapin baumier, il soigne les petits rhumes de l’hiver, il sera votre meilleur ami !