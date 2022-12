Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « La réussite de la Croatie, c’est à la fois la qualité technique mais aussi le pluralisme de fonctions »

« En évoquant le cas de la Croatie, j’aimerais repartir d’une déclaration de Zlatko Dalic qui, avant le quart de finale contre la Seleçao, avait eu un trait d’humour très parlant : « Notre pays compte quatre millions d’habitants, soit l’équivalent des quartiers de banlieue d’une grande ville au Brésil. » Ce qui, replacé dans le contexte de la mondialisation du football, replace les mérites de la Croatie à leur juste valeur. En plus d’un don inné de ses athlètes dans une multitude de disciplines (basket, handball, water-polo, athlétisme, etc.), ce pays a une véritable culture du sport. Une tradition qu’elle entretient par le biais d’une politique sportive qui constitue une vraie priorité du gouvernement. Au contraire de beaucoup de nos pays qui ne passent pas des paroles aux actes en matière de sport à l’école, par exemple, la Croatie agit ! Et forcément, la déclinaison en découle sur les activités des clubs.

Au niveau du football, ce sommet est constitué par le centre de formation du Dinamo Zagreb qui incarne littéralement le travail foncier du football croate. On y bosse essentiellement sur deux axes. D’abord, la qualité technique, qui forme des footballeurs complets, capables de se sortir d’un pressing comme on a pu le voir au plus fort de la domination brésilienne, en quarts. Et puis, il y a tout le travail dans ce que j’appelle le dépassement de fonction, c’est-à-dire la pluralité des postes. Les joueurs sont préparés à répondre à l’inattendu quand un problème surgit sur une séquence de jeu ou même une plus longue plage. Ce n’est pas une simple aide ou un simple dépannage, c’est une réelle prise en charge de la situation par un joueur qui dispose à la fois des atouts nécessaires mais surtout du vécu et des réflexes pour se substituer à un partenaire. »

2 « Les deux stars croates du Mondial ont échappé à tous les radars »