Plainte pour négligence après la chute d’Audrey, atteinte de troubles autistiques: sa famille est scandalisée, l’établissement de Wallonie picarde réfute!

Mercredi dernier, Audrey, une jeune femme de 27 ans atteinte de la maladie de pica ainsi que de gros troubles autistiques a fait une lourde chute au sein du centre dans lequel elle se trouve. Face à l’ampleur des traces sur son visage, la famille de la victime, représentée par son frère, Jeoffrey, ne pouvait pas laisser passer ça et nous a contactés pour parler de la situation. « Mercredi, nous avons reçu un appel de la part de l’infirmière de l’Institut nous disant que ma sœur était tombée et qu’elle avait été emmenée en ambulance afin de voir si tout allait bien. Visiblement, il n’y avait rien de grave selon eux. Mais ce samedi, il y avait le repas de Noël. Je ne savais pas m’y rendre donc c’est mon autre sœur qui a été et elle n’a même pas reconnu Audrey tellement son visage n’était plus le même. Je pense donc qu’il y a eu beaucoup de négligence de la part de l’Institut ! Les gens qui travaillent là ne se soucient pas du principal : l’état de santé de ma sœur ».