L’école communale Robert André de Flénu remporte le prix européen de l’enseignement innovant 2022!

Le prix européen de l’enseignement innovant célèbre l’implication, la créativité et le caractère novateur d’un projet Erasmus+ mené par un enseignant et son établissement scolaire. Celui de l’école Robert André était coordonné par son ancien directeur, M. Claude Declève, qui s’est déjà impliqué, à titre volontaire, dans 13 autres projets européens.

Cette récompense a été remise par la ministre de l’Education, Caroline Désir, pour le projet « Let’s Colour The Future » qui vise à faire aimer l’école aux enfants ayant des difficultés dans les matières scolaires classiques en les valorisant dans d’autres domaines.

« Let’s Colour the Future » rassemblait des établissements scolaires d’Italie, de Macédoine du Nord, de Turquie, de Bulgarie et d’Espagne autour d’une idée : « Dans chaque enfant, il y a quelque chose d’important, de positif. À nous, enseignants, de le trouver ».

Macédoine, Italie et Belgique

De 2017 à 2019, des élèves de 5ème et 6ème primaires de chaque établissement ont réalisé des activités communes telles que de la photographie, la réalisation de tableaux à partir d’un seul matériau, des activités sportives, des activités théâtrales… Dans le cadre du projet, enseignants et élèves se sont rencontrés trois fois : en Macédoine dans l’école de Bitola, en Italie dans l’école de Lancusi et chez nous, à l’école communale Robert André à Flénu.