«Dahmer», «Mercredi», «The Crown»: les Golden Globes font la part belle au streaming, mais snobent la série la plus chère de l’histoire!

« Abbott Elementary » se présente comme une comédie sur un groupe d’enseignants dévoués et passionnés, tandis que « The White Lotus » nous plonge dans une station balnéaire au paysage de carte postale, où des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables mais où, très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.

La saison des grandes cérémonies hollywoodiennes est ouverte ! Les Golden Globes sont les premiers à dévoiler leurs nominations. Première surprise : la saison 5 de « The Crown » (Netflix) est devancée par « Abbott Elementary » (Disney+), nommée à cinq reprises ; et fait jeu égal avec « The White Lotus » (Be tv), nommée à quatre reprises.

Juste après, on retrouve les gros cartons de l’année, dont la série « Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Netflix) avec Evan Peters. Lequel incarne le cannibale de Milwaukee sous la direction de Ryan Murphy. Il est nommé à juste titre dans la catégorie meilleur acteur dans une série limitée, qu’il devrait en toute logique remporter.

« House of the dragon » (HBO), premier préquel de « Game of Thrones », est quant à elle citée par deux fois, alors que « Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir » (Prime Video) ne figure dans aucune catégorie !

Disney+ peut également se réjouir d’avoir « Only Murders In The Bulding », « Andor » et « Pam & Tommy » parmi les nommés, et Netflix de voir les dernières saisons de « Better Call Saul » et « Ozark » saluées.

Notez que Julia Garner, qui a mis tout le monde d’accord dans « Inventing Anna » (Netflix), est aussi bien en lice pour cette dernière que pour son rôle dans « Ozark ».

Enfin, le phénomène « Mercredi », la série de Tim Burton qui cartonne sur Netflix, n’a pas été oublié.

Toutes les nominations séries :

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

MEILLEURE ACTRICE DANS UN DRAMA

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

MEILLEUR ACTEUR DANS UN DRAMA

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

MEILLEURE SÉRIE MUSICALE OU COMÉDIE

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mercredi

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE MUSICALE OU COMÉDIE

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Mercredi

Jean Smart, Hacks

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE MUSICALE OU COMÉDIE

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE OU TÉLÉFILM

Black Bird

Dahmer – Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer

The Dropout

Pam et Tommy

The White Lotus

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE

Jessica Chastain, George et Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam et Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Sur Ordre de Dieu

Evan Peters, Dahmer – Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Sébastien Stan, Pam et Tommy

MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ DANS UNE SÉRIE LIMITÉE

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Sur Ordre de Dieu

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN DANS UNE SÉRIE LIMITÉE

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer – Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer