Seraing va taxer les caisses automatiques à raison de 519€ par caisse: «Ce n’est pas un progrès économique, on prend un emploi aux travailleurs»

Elles sont souvent prises d’assaut en début de soirée, moment propice où le café du lendemain matin, la baguette du repas du soir ou la bouteille de l’apéro chez des amis manquent dans le placard.

On se dirige alors vers sa grande surface et, en lieu et place de faire la file aux caisses traditionnelles, on opte plutôt pour la caisse automatique, appelée parfois « self scan » dans certaines enseignes.

Le principe est limpide : le caissier ou la caissière, c’est vous ! Le gain de temps est évident. Pour une dizaine de caisses, il n’y a parfois qu’un seul employé, présent pour veiller au grain et aider les clients en cas de souci technique.

Pour la grande surface, le pari est donc gagnant. Certains restaurants rapides, comme Burger King par exemple, ont même fait le choix - pas partout heureusement - d’opter pour des caisses 100 % automatiques. Le seul personnel est dès lors celui qui se trouve en cuisine. Certains groupes, comme Colruyt, vont même plus loin. Ils ont lancé des petites surfaces entièrement autonomes, sans personnel, ouvertes 24h/24 et 7 jours/7. Un système qui existe déjà beaucoup aux USA, et qui commence doucement à s’implanter chez nous.

Une vision de l’économie que la majorité de Seraing ne partage pas.