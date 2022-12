La folie des colis en cette période de fêtes: beaucoup de passage pour pas grand-chose…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le livreur de Mondial Relay referme les portes de sa camionnette sur quatre grands sacs remplis de colis. Ce n’est pas la hotte du Père Noël, mais ils contiennent sans doute de nombreux cadeaux à glisser sous le sapin. Des paquets qui s’entassent dans la librairie Papyland à Heusy, sur deux hautes étagères dans l’arrière-boutique mais aussi dans le magasin même, au milieu des présentoirs. Le livreur vient de faire la levée, c’est-à-dire embarquer les colis envoyés et les retours. Mais il apportera bientôt ceux que les clients attendent et qui viendront se mêler à ceux déjà rangés. Mondial Relay et Bpost confondus, la papeterie jongle parfois avec 400 colis par jour.