Le Spar de Spa est fermé depuis samedi après-midi, son avenir est incertain

Situé avenue Reine Astrid, le Spar de Spa est fermé depuis ce samedi après-midi. Une fermeture qui n’a fait l’objet d’aucune explication ou communication officielle, et qui arrive un peu plus d’un an après l’ouverture officielle du magasin.

Par ailleurs, cela faisait déjà quelques semaines que des clients se plaignaient de trouver certains rayons vides.