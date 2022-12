Le Spar de Spa est fermé depuis samedi après-midi, son avenir semble incertain

Situé Avenue de la Reine Astrid, le Spar de Spa est fermé depuis ce samedi après-midi. Une fermeture qui n’a fait l’objet d’aucune explication ou communication officielle, et qui arrive un peu plus d’un an après l’ouverture officielle du magasin. Par ailleurs, cela faisait déjà quelques semaines que des clients se plaignaient de trouver certains rayons vides.

Des rumeurs circulent sur une possible faillite, mais rien n’a été confirmé. Nous avons essayé de joindre le patron du Spar, Christophe Burnet, pour obtenir plus d’informations. Il préfère toutefois attendre de parler à ses équipes avant de faire quelconque déclaration.