L’association «Quai des enfants» à Saint-Nicolas appelle à la solidarité: «Des dons de pellets pour chauffer nos locaux, ou nous seront obligés de fermer nos portes aux petits cet hiver...»

Située à Tilleur, l’ASBL « Quai des enfants » vient en aide aux petits et grands bambins (de 3 jusqu’à 21 ans, en moyenne) issus de l’immigration ou non, en situation précarisée. Chaque jour, l’association accueille entre 50 et 100 enfants vivant « dans des conditions de vie difficiles, que ce soit d’un point de vue familial, socio-économique ou personnel, qu’ils soient issus du quartier, sans papiers ou en procédure de régularisation », explique Alain Hendrick, coordinateur bénévole. « On leur organise (en accès gratuit, NDLR) des sorties et des activités en interne dans nos locaux. On leur apporte aussi des repas équilibrés et chauds. » De repas équilibrés. - D.R.

Sans compter que ces contextes très difficiles, ils ne font qu’augmenter ces derniers mois. « Les demandes sont de plus en plus importantes, c’est certain. Et quand il faut choisir entre l’alimentaire et le chauffage, c’est l’épanouissement des enfants qui passe fatalement à la trappe dans les finances », poursuit-il.

Des sorties pour favoriser l’inclusion. - D.R.

Des demandes en hausse Mais la situation de l’ASBL n’est pas non plus des plus évidentes. « Entre les dons et budgets plus restreints, l’explosion des prix des charges et les souffrances grandissantes, on n’y parvient plus. On s’est donc dit, le coeur serré, qu’il va falloir fermer nos portes cet hiver. Nous n’avons plus les moyens d’acheter le pellet pour chauffer nos locaux. Et accueillir les enfants et leurs proches dans de telles conditions, c’est tout bonnement impossible. » Pour sortir de leur situation difficile. - D.R. À moins que la solidarité ne puisse les sauver de cette situation. Quai des enfants a donc lancé un appel, sur les réseaux sociaux, à qui pourrait les aider, même de façon très minime. « Un sac à pellet coûte aujourd’hui 10,6 €. Cette somme nous permet de tenir une journée. Quelques petits dons, à droite à gauche, nous permettraient de continuer à épanouir ces enfants. »