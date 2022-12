Marie-Christine a été séquestrée et tabassée par son compagnon à Seraing avant d’être secourue par son ex-mari : «Il est tranquillement chez lui, j’ai peur de sortir de chez moi…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Ça faisait environ 2 mois qu’on se fréquentait avec Giovanni. Mais je le trouvais de plus en plus étrange. Quand j’allais faire une course ou quoi, il m’appelait en caméra et je devais lui montrer où j’étais. Il me demandait sans cesse où j’étais, ce que je faisais et avec qui. Mais il a toujours été gentil, vraiment. On me disait de me méfier mais je n’aurais jamais cru qu’il puisse être violent… »

Et pourtant, vendredi dernier donc, Marie-Christine explique avoir reçu une volée de messages insultants après avoir décliné une invitation de Giovanni. « Je revenais du travail, je n’avais aucune envie d’aller dans un café… Face à tout ça, je lui ai dit ok, on arrête là. Prépare mes affaires, mets tout devant la maison et je passe les chercher vers 17h. »

Seulement voilà, une fois arrivée, rien ne s’est passé comme elle l’avait imaginé.